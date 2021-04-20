"Лідс" висловив свій протест перед матчем з "Ліверпулем".

Англійський "Лідс" засудив створення Суперліги Європи перед матчем проти "Ліверпуля", а після гри пожартував над "червоними".

На передматчеву розминку футболісти "Лідса" вийшли у футболках, присвячених Лізі чемпіонів. Спереду був зображений логотип ЛЧ, а також було написано - "Заслужить".

На зворотному боці футболки було нанесено напис: "Футбол для фанатів".

На трибунах "Лідс" вивісив банер з аналогічними написами.

А після матчу, який завершився внічию 1:1, прес-служба "Лідса" потролила "Ліверпуль".

"Стримали команду Суперліги "Мерсісайд Ред" завдяки голу Льоренте, який приніс нічию в кінцівці", - йдеться в повідомленні "Лідса" в Twitter.

Справа в тому, що в ранніх іграх серії "Pro Evolution Soccer" "Ліверпуль" носив назву "Мерсісайд Ред", оскільки творці не могли використовувати реальну назву команди через відсутність ліцензійних прав.

Відзначимо також, що над стадіоном пролетів літак з банером "Скажи ні Суперлізі". Можливо, це була акція фанатів "Ліверпуля".

Створення Суперліги: що відомо

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Автор: Антон Дудар