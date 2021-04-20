Англійський "Лідс" засудив створення Суперліги Європи перед матчем проти "Ліверпуля", а після гри пожартував над "червоними".
На передматчеву розминку футболісти "Лідса" вийшли у футболках, присвячених Лізі чемпіонів. Спереду був зображений логотип ЛЧ, а також було написано - "Заслужить".
На зворотному боці футболки було нанесено напис: "Футбол для фанатів".
На трибунах "Лідс" вивісив банер з аналогічними написами.
А після матчу, який завершився внічию 1:1, прес-служба "Лідса" потролила "Ліверпуль".
"Стримали команду Суперліги "Мерсісайд Ред" завдяки голу Льоренте, який приніс нічию в кінцівці", - йдеться в повідомленні "Лідса" в Twitter.
Справа в тому, що в ранніх іграх серії "Pro Evolution Soccer" "Ліверпуль" носив назву "Мерсісайд Ред", оскільки творці не могли використовувати реальну назву команди через відсутність ліцензійних прав.
Відзначимо також, що над стадіоном пролетів літак з банером "Скажи ні Суперлізі". Можливо, це була акція фанатів "Ліверпуля".
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Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- У той же час німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Главою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
- Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг попередити гравців, що за участь у Суперлізі буде заборона грати за національні збірні, а також підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
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