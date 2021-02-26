"Шахтарю" належить зіграти проти "Роми", яку очолює Паулу Фонсека.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру і генеральний директор "гірників" Сергій Палкін прокоментували результат жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

За його підсумками "Шахтарю" належить зіграти з італійською "Ромою", яку очолює Паулу Фонсека.

Слова Каштру наводить офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте такожЛіга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналу"Фонсека - це мій друг. Ми разом працювали в "Порту". Коли він пішов з "Шахтаря", я прийшов на заміну. Він великий тренер з великими знаннями і чудовою якістю футболу. Але гра буде не проти Паулу Фонсеки, а проти "Роми". І також Фонсека гратиме не проти Каштру, а проти "Шахтаря". У обох команд буде явне бажання пройти до чвертьфіналу. Це буде дуже "притиснутий" етап для обох команд, дві надскладні зустрічі - спочатку в Римі, потім у Києві. У нас є всі надії пройти далі".

Каштру підкреслив, що той факт, що Фонсека працював у "Шахтарі" і знає філософію клубу, не є проблемою:

"У наші дні нам не потрібно працювати в клубах, з якими зустрінемося, щоб дуже добре їх знати. Ми вивчаємо суперників дуже детально".

Сергій Палкін у коментарі сайту Tribuna.com зазначив, що у "Шахтаря" буде додаткова мотивація:

"Зрозуміло, що "Рома" - сильний суперник з хорошим тренером. Думаю, у нашої команди буде додаткова мотивація на ці матчі. Не повинні забувати, що "Рома" досить сильна. Розуміємо це все. Мені здається, коли граємо з сильнішими суперниками - ми більш сконцентровані, мотивовані і показуємо відповідний результат. Буде складно, цікаво, інтригуюче. Особливо в Києві, тому що будемо грати з уболівальниками".

Також Палкін підкреслив, що протистояння з Фонсекою "додасть грі родзинки".

"Шахтар" у Лізі Європи: головне

"Шахтар" опинився в плей-офф Ліги Європи після того, як посів третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів.

"Гірники" в 1/16 фіналу за сумою двох зустрічей пройшли тель-авівський "Маккабі" - 2:0 і 1:0.

У минулому сезоні "Шахтар" зумів дістатися до півфіналу Ліги Європи.

"Шахтар" і "Рома" раніше тричі перетиналися в рамках Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ 2006-2007 вони обмінялися домашніми перемогами (0:4 і 1:0 для "Шахтаря"), в 2011 році "гірники" пройшли римлян в 1/8 фіналу (3:2, 3:0), а в 2018-му на цій же стадії сильнішою була вже "Рома", яка програла в гостях 1:2, але виграла вдома 1:0.

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Автор: Антон Дудар