Це п'ята поспіль поразка для команди Юргена Клоппа на "Енфілді".

У 29-му турі чемпіонату Англії "Ліверпуль" приймав "Челсі". Гості здобули мінімальну перемогу.

У першому таймі гол Тімо Вернера у "Челсі" був скасований через мінімальний офсайд, проте до перерви Мейсон Маунт відкрив рахунок у матчі. Відігратися "Ліверпулю" так і не вдалося.

Після серії з 68 матчів без поразок на своєму полі "Ліверпуль" тепер програв на "Енфілді" вп'яте поспіль.

Читайте такожКапітуляція чемпіона: Ліверпуль програв у дербі принциповому супернику і зазнав четвертої поспіль поразкиЯк повідомляє Opta у Twitter, "червоні" вперше в історії зазнали п'ять домашніх поразок поспіль. Крім того, "Ліверпуль" став першим діючим чемпіоном Англії з п'ятьма поразками поспіль на своєму полі.

У той же час "Челсі" пропустив лише два голи в перших десяти матчах при Томасі Тухелі.

"Ліверпуль" - "Челсі" - 0:1

Гол: Маунт, 42.

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Фабіньо, Кабак, Робертсон, Тьяго (Мілнер, 80), Вейналдум, Джонс (Жота, 62), Салах (Окслейд-Чемберлен, 62), Фірміно, Мане

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чілвелл, Зієш (Пулішич, 66), Маунт (Ковачич, 81), Вернер (Хаверц, 90+1)

Огляд матчу доступний для перегляду на YouTube-каналі "Челсі".

АПЛ: положення команд

"Челсі" набрав 47 очок і піднявся на четверте місце в АПЛ.

У "Ліверпуля" - 43 очки і лише сьома позиція.

Впевнено лідирує в АПЛ як і раніше "Манчестер Сіті", який набрав вже 65 очок.

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Автор: Антон Дудар