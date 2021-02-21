Скандальна ситуація сталася в матчі між "Львовом" та "Колосом".

У матчі 15-го туру УПЛ "Львів" - "Колос" стався конфлікт між головним тренером львів'ян Віталієм Шумським та арбітрами матчу.

Читайте також"Віродків понабирають": у матчі УПЛ розгорівся расистський скандал (відео)На 67-й хвилині матчу головний арбітр матчу Віктор Копієвський показав Шумському жовту картку після того, як тренер сказав резервному арбітру Миколі Кривоносову, щоб той розмовляв українською мовою. Кривоносов розцінив це як тиск на арбітра і попросив головного арбітра показати Шумському "гірчичник".

Як повідомляє Tribuna.com, після гри Шумський прокоментував даний інцидент у програмі "Тур Online" на каналі "Футбол 2".

"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки. Я не можу зрозуміти, за що отримав попередження. Я б хотів, щоб четвертий арбітр пояснив всій Україні, через що він попросив дати мені жовту картку. Це прецедент, так не може бути", - зазначив Шумський.

"Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я поставив йому питання: "Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?". А він по рації передав головному рефері, щоб мені дали жовту картку. Я запитую у головного судді: "За що мені жовта картка?". Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути", - розповів тренер.

"Львів" - "Колос": підсумки матчу

"Колос" здобув перемогу в матчі з рахунком 2:0 завдяки дублю вихованця "Динамо" Павла Оріховського.

"Колос" набрав 22 очки і займає шосте місце в таблиці УПЛ, а у "Львова" - 12 очок і десята позиція.

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Автор: Антон Дудар