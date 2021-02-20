Дубль вихованця Динамо допоміг Колосу виграти в аутсайдера УПЛ (відео)

"Колос" у другій частині сезону ще жодного разу не пропустив.

У рамках 15-го туру чемпіонату України "Львів" приймав у гості "Колос". Поєдинок пройшов на "Арені Львів". Підопічні Руслана Костишина здобули перемогу завдяки голам Павла Оріховського, який є вихованцем київського "Динамо" та дебютував в УПЛ під керівництвом Сергія Реброва. Молодий хавбек оформив дубль, забивши в кожному з таймів по разу. "Львів" - "Колос" - 0:2 Голи: Оріховський, 33, 74 (пен.) "Львів": Костик, Алвеш, Брікнер (Чір'як, 46), Тавареш (Захарків, 77), Олівейра, Махмутович, Ременяк, Антві (Семенів, 30), Грисьо, Сабіно, Міхобі "Колос": Волинець, Лисенко, Антюх (Данфа, 85), Гавриш, Чорноморець, Чурко (Ільїн, 75), Новак, Кравченко, Оріховський (Костишин, 75), Богданов (Мілько, 78), Задоя Відео огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3". Читайте такожЗахисник Динамо та збірної Польщі назвав головну силу київського клубу Українська Прем'єр-ліга: положення команд Після 14 турів лідирує "Динамо". У них 33 очки.

"Шахтар" дихає киянам в спину з другого місця. У "гірників" 30 очок.

"Зоря" піднялася на третю позицію. У луганчан 26 залікових пунктів. У "Десни" на 3 бали менше.

"Олександрія" ділить з "Колосом" 5-е місце. У них по 22 очки.

"Львів" на 10-му місці. У підопічних Віталія Шумського лише 12 залікових пунктів. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter