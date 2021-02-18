"Гірники" здобули перемогу з комфортним рахунком в Тель-Авіві.

Донецький "Шахтар" розпочав свій шлях у плей-офф Ліги Європи виїзним матчем проти тель-авівського "Маккабі".

Господарі поля були досить активні на старті тайму і подали три кутових в перші десять хвилин. Але надалі "Шахтар" повністю забрав собі ініціативу. Правда, моменти біля воріт "Маккабі" виникали нечасто.

Читайте такожДинамо не змогло обіграти Брюгге в Києві (відео)

Забити "Шахтарю" вдалося другим ударом по воротах у матчі. Марлос виконав класний закид на Миколу Матвієнка, той в дотик віддав на Алана Патріка, а з ударом бразильця голкіпер "Маккабі" не впорався.

Після перерви "Шахтар" продовжив володіти ініціативою, але у "Маккабі" періодично виходило турбувати оборону "гірників".

У "Шахтаря" хороші були після проходів Євгена Коноплянки і Фернандо, на удари яких зреагував голкіпер. На іншій половині поля в кінцівці зустрічі Тарас Степаненко ледь не зрізав м'яч у власні ворота, а Анатолій Трубін зреагував на удар головою від Луїса Ернандеса.

Забити ще раз "Шахтарю" вдалося вже в компенсований час. Фернандо віддав пас на Тете, який з меж штрафного спокійно покотив м'яч у кут воріт.

"Маккабі" Тель-Авів - "Шахтар" - 0:2

Голи: Алан Патрік, 31, Тете, 90+2

"Маккабі": Тененбаум, Саборит, Тібі, Ернандес, Жералдеш, Перец, Рікан (Голаса, 63), Глазер, Бен Хаїм (Блекман, 63), Пешич (Герреро, 85), Бітон (Хозез, 46)

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 88), Марлос (Майкон, 77), Соломон (Тете, 73), Тайсон (Коноплянка, 77), Мораес (Фернандо, 89)

Попередження: Глазер, Перец - Марлос, Тайсон

Огляд матчу опубліковано на YouTube-каналі "Канали Футбол 1,2,3".

"Маккабі" - "Шахтар": підсумки матчу

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" - "Шахтар".

"Шахтар" вперше в історії клубу зіграв проти тель-авівського "Маккабі".

"Гірники" перервали безпрограшну серію "Маккабі", яка налічувала 14 матчів (13 - в чемпіонаті Ізраїлю і 1 - в Лізі Європи).

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Микола Матвієнко (оцінка - 8,2).

Алан Патрік вдруге поспіль забив перший гол "Шахтаря" в році. У 2020-му він відзначився в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Бенфіки".

"Шахтар" вперше з сезону 2016-2017 переміг в єврокубках в гостях з різницею в два м'ячі.

Зустріч у відповідь команд відбудеться 25 лютого.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар