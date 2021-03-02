5-го березня Андрій Шевченко оприлюднить склад збірної України на найближчі матчі.

Захисник англійського клубу "Вулверхемптон" Макс Кілман охоче готовий прийняти запрошення від збірної України та захищати "жовто-сині" кольори.

Про це повідомив відомий український журналіст Ігор Циганик в Youtube-програмі "Циганик LIVE".

За інформацією джерела, Кілман вже веде певний діалог з УАФ.

"23-річний захисник англійського "Вулвергемптона" Макс Кілман виявив бажання виступати за збірну України. У нього є такі можливості. Його мати українка. Футболіст, який зараз є основним центральним захисником в команді АПЛ. Він виявив бажання виступати саме за збірну України. Наскільки мені відомо, існує певний контакт між Кілманом та УАФ. 5-го числа Андрій Шевченко повинен оголосити склад збірної України й цікаво, чи буде там прізвище Кілмана", - розповів популярний телеведучий.

Нагадаємо, що у березні збірна України проведе поєдинки відбіркового циклу ЧС-2022 проти Франції (25.03), Фінляндії (28.03) та Казахстану (31.03). Раніше Кілман розповідав про своє українське коріння.

Макс Кілман: етапи кар'єри

Кілман народився в лондонському районі Челсі, а перші кроки у футболі робив в академіях "Фулхема" і "Джиллінгема".

Захисник підписав контракт з "Вулверхемптоном" позаторік, після чого на правах оренди виступав за клуб "Марлоус". Основним гравцем "вовків" в АПЛ він став тільки в жовтні.

Кілман також успішно виступав у футзалі. З 2015-го по 2018-й рік він провів 25 матчів за футзальну збірну Англії.

23-річний гравець у поточному сезоні відіграв у чемпіонаті Англії 15 матчів та записав до свого активу 1 асист.

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Автор: Будрін Артем