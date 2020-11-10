У Макса Кілмана є українське коріння.

Захисник англійського клубу "Вулверхемптон" Макс Кілман заявив, що відкритий для запрошення до збірної України.

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Тему своєї міжнародної кар'єри англієць торкнувся в інтерв'ю BBC.

Кілман зізнався, що в Києві у нього є родичі, оскільки в Україні народилася його мама, а батько - родом з Росії:

"Двері залишаються відкритими для виступів за Україну чи Росію. У дитинстві я проводив багато часу в Києві, де досі живуть родичі мами.

Я також зупинявся і в Москві, але з боку батька всі переїхали в Нью-Йорк. Зараз моя російська мова не настільки хороша, як повинна бути, але я все ще можу говорити нею", - заявив 23-річний гравець.

Макс Кілман: етапи кар'єри

Кілман народився в лондонському районі Челсі, а перші кроки у футболі робив в академіях "Фулхема" і "Джиллінгема".

Захисник підписав контракт з "Вулверхемптоном" позаторік, після чого на правах оренди виступав за клуб "Марлоус". Основним гравцем "вовків" в АПЛ він став тільки в жовтні.

Кілман також успішно виступав у футзалі. З 2015-го по 2018-й рік він провів 25 матчів за футзальну збірну Англії.

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Переклад: Данило Слесь