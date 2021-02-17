Щоправда, нашому Шевченко на момент такого тріумфу був 21 рік.

Французький молодий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе став другим футболістом після українця Андрія Шевченка, якому вдалося оформити хет-трик на "Камп Ноу" у ворота "Барселони" в рамках турніру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta у Тwitter.

Мбаппе 16 лютого "вколотив" 3 м'ячі у сітку воріт "Барселони" у першому матчі 1/8 фіналу.

22-річний нападник, який до того ж є чинним чемпіоном світу з футболу, став другим футболістом, який забив тричі каталонцям на "Камп Ноу" в Лізі чемпіонів. Раніше це підкорилося Андрію Шевченку, який оформив хет-трик за київське "Динамо" у 1997 році. На той момент, Андрію був 21 рік.

Зауважимо, що у 1997 році колумбієць Фаустіно Аспірілья, який тоді грав за "Ньюкасл", теж зміг хет-триком вразити "Барселону", проте це було на полі англійської команди.

Символічно, що Мбаппе в дитинстві шаленів від Шевченка і вважав його своїм кумиром. Напередодні матчу Україна - Франція (1:7), француз попросив сфотографуватися з Шевою.

"Барселона" - ПСЖ: головне

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Барселона" - ПСЖ.

ПСЖ у цій зустрічі не міг розраховувати на свого лідера Неймара, який отримав травму.

Лео Мессі в цьому матчі забив 20-й гол у сезоні у всіх турнірах. Він в 13-й раз в кар'єрі забив як мінімум 20 голів за сезон. У Лізі чемпіонів він забиває 17 років поспіль, що є повторенням рекорду іспанця Рауля.

ПСЖ проводив перший матч у Лізі чемпіонів під керівництвом Маурісіо Почеттіно.

Команди вп'яте зустрічаються в плей-офф Ліги чемпіонів. Раніше в трьох випадках з чотирьох далі проходили каталонці.

Зустріч у відповідь команди проведуть 10 березня.

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Автор: Будрін Артем