Михайлу Петрошенку було 82 роки.

30 березня на 82-му році життя помер віце-президент київського "Динамо" з питань будівництва Михайло Петрошенко.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

Під керівництвом Петрошенка було реалізовано будівництво динамівської бази, дитячої школи, клубного манежу та безлічі інших інфраструктурних проектів.

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Михайла Тимофійовича Петрошенка, висловлюю щирі співчуття його рідним і близьким.

Життєвий шлях Михайла Тимофійовича став зразком для цілих поколінь наших співвітчизників. Михайло Петрошенко професійно і відповідально виконував свою місію - брав участь у розвитку української держави і нашого клубу", - висловив співчуття президент "Динамо" Ігор Суркіс.

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Автор: Антон Дудар