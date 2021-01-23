Футболіст збірної України наприкінці матчу вийшов на заміну.

В рамках 19-го туру Серії А "Аталанта" на виїзді розгромила "Мілан" з рахунком 3:0.

"Аталанта" продовжила свою безпрограшну серію у всіх турнірах до 13 матчів.

"Мілан" зазнав найбільшої поразки в Серії а з грудня 2019 року, коли був розгромлений тією ж "Аталантою" з рахунком 0:5.

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Українець Руслан Малиновський у складі бергамасків з'явився на полі вже в компенсований до другого тайму час, коли його команда вела з рахунком 3:0.

Також відзначимо, що зірковий форвард "Мілана" Златан Ібрагімович проводив свій 600-й матч у кар'єрі.

"Мілан" - "Аталанта" - 0:3

Голи: Ромеро, 26, Ілічіч, 53, Сапата, 77

"Мілан": Дж. Доннарумма, Калабрія, К'єр, Калулу (Мусаккьо, 57), Ернандес, Мейте (Діас, 46), Тоналі, Кессьє, Кастільєхо (Манджукіч, 70), Ібрагімович, Леау (Ребіч, 70)

"Аталанта": Голліні, Толої, Ромеро, Джимсіті (Кальдара, 90+1), Хатебур (Мехле, 67), де Роон, Фройлер, Госенс (Паломіно, 90+1), Пессіна (Малиновсікй, 90+1), Ілічіч (Муріель, 82), Сапата

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

Після 19 турів "Мілан", незважаючи на поразку, зберігає лідерство в Серії А. У команди Стефано Піолі - 43 очки, на 2 більше, ніж у "Інтера".

"Аталанта" набрала 36 очок і увірвалася в топ-четвірку, проте найближчі переслідувачі "Наполі" та "Ювентус" ще можуть потіснити бергамасків за рахунок матчів у запасі.

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Автор: Антон Дудар