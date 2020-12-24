Раніше Мілевський говорив, що для нього важлива фінансова складова переходу в УПЛ.

Сьогодні Артем Мілевський офіційно став гравцем закарпатського клубу ФК "Минай".

Порталу UA-Футбол вдалося дізнатися майбутню зарплату Мілевського в "Минаї".

Раніше Мілевський говорив, що для нього важлива фінансова складова переходу в УПЛ.

З посиланням на свої джерела видання повідомляє, що зарплата Мілевського в клубі складе близько ста тисяч гривень на місяць, а також передбачені преміальні за виступи.

Президент "Миная" Валерій Пересоляк прокоментував підписання угоди з Артемом Мілевським.

"Артем Мілевський - дуже хороший футболіст. Мати в рядах такого досвідченого футболіста, який грав на такому рівні - для нашого колективу це принесе користь", - заявив він.

Кар'єра Артема Мілевського

Артем Мілевський найбільш відомий за виступами у складі київського "Динамо" (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50/8/4).

35-річний українець не грав в УПЛ з осені 2013 року, коли перейшов з "Динамо" в "Газіантепспор".

За кордоном Мілевський виступав за "Газіентепспор", "Хайдук", "Спліт", "Конкордію", "Тосно", "Кішварду" та "Динамо Брест".

Останнім клубом 35 річного нападника було Брестське "Динамо" (104/20/32).

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Автор: Олег Давигора