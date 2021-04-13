Скандальний екс-футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Алієв розповів, чому бив свою дружину.
Про це Алієв розповів на своєму YouTube-каналі "Кент".
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"Я поясню, чому я піднімав руку на свою дружину. Я ніколи не починав якусь сварку сам. Я не приховую, що я десь гуляв, відпочивав, приїжджав вночі додому. Я розумію цей скандал. Але можемо поскандалити, можемо посваритися. Але навіщо було брати і дряпати мене? Ось для чого підіймати руку?
Я розумію її як жінку. Але навіщо було лізти руками і дряпати мене? Чому я це робив? Тому що мені завтра їхати на базу, по-друге, переодягатися. По-третє, я в колективі, де пацани. Вони дивляться, бачать і задають питання. Навіщо мені це потрібно?", - сказав Алієв.
Він заявив, що в конфліктах з дружиною були винні обидва:
"Я ніколи першим не підніму руку. Я пояснював, попереджав, говорив. Але все одно все тривало. Через це я так чинив. Так, це мені не личить, це неправильно, так, на жінку не можна піднімати руку, вона мати моїх дітей. Але вважаю, що в тій ситуації, яка відбувалася у мене, було 50 на 50".
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