ПСЖ може святкувати прохід до 1/4 фіналу.

"Парі Сен-Жермен" не дозволив "Барселоні" створити диво у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Каталонці мусили забивати мінімум 4 м'ячі задля проходу у наступну стадію, проте чемпіони Франції зберегли перевагу і не допустили помилок чотирирічної давнини.

У першій половині гри суперники обмінялися голами в середині тайму. Спершу у ворота "Барселони" був призначений пенальті після падіння Мауро Ікарді. Одинадцятиметровий реалізував Кіліан Мбаппе. Проте, згодом Лео Мессі божевільним гарматним пострілом у дев'ятку зрівняв рахунок. На останніх хвилинах першого тайму каталонці могли вийти вперед і піти відпочивати в доброму гуморі.

У ворота парижан був призначений пенальті після падіння Антуана Грізманна, якого зачепив Левейн Кюрзава. У це важко повірити, але Мессі схибив. Кейлор Навас "витягнув" удар, перевівши його на поперечину!

В другому таймі голів команди не забивали.

Лига чемпіонів, 1/8 фіналу, матч-відповідь

ПСЖ - Барселона - 1:1 (перший матч – 4:1)

Голи: Мбаппе, 30 (пен.) - Мессі, 37

ПСЖ: Навас, Кюрзава (Діалло, 46), Кімпембе, Маркіньос, Флоренці (Дагба, 76), Гує (Данілу, 59), Верратті (Рафінья, 84), Паредес, Мбаппе, Ікарді, Дракслер (Ді Марія, 59).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Ленгле, Мінгеса (Фірпо, 35), Дест (Трінкау, 66), Педрі (П'яніч, 79), Бускетс (Моріба, 79), Де Йонг, Дембеле (Бретвейт, 79), Грізманн, Мессі.

Нереалізований пенальті: Мессі (воротар), 45+3

"Барселона" - ПСЖ: головне

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - "Барселона".

ПСЖ у цій зустрічі не міг розраховувати на свого лідера Неймара, який отримав травму.

Кіліан Мбаппе забив свій шостий гол в поточному розіграші турніру.

Наставник паризького клубу Маурісіо Почеттіно вдруге у своїй кар'єрі зіграє в 1/4 Ліги чемпіонів.

За версією Whoscored найкращим гравцем матчу названо воротаря ПСЖ - Кейлора Наваса. Він заслужено отримує найвищий бал - 8,6 за свої карколомні сейви.

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Автор: Будрін Артем