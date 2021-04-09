Два найсильніших клуби Іспанії зустрінуться в Мадриді.

10 квітня в Мадриді пройде один з найпопулярніших матчів європейського футболу - "Реал" прийматиме "Барселону" в рамках 30-го туру чемпіонату Іспанії.

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Реал - Барселона: де дивитися матч

Пряму трансляцію матчу "Реал" - "Барселона" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO за передплатою.

Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

"Реал" - "Барселона": перед матчем

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Реал" після 29-ти матчів займає третє місце (63 очки), а "Барселона" набрала 65 очок в 29-и турах і йде другою.

"Барселона" в останніх десяти матчах чемпіонату Іспанії здобула 9 перемог і розписала одну нічию (1:1 з "Кадісом").

"Реал" в останніх десяти матчах чемпіонату Іспанії здобув 7 перемог, один раз програв "Леванте" і ще оформив дві нічиї (з мадридським "Атлетіко" і "Реалом Сосьєдад"). Перед "Ель-Класіко" команда Зінедіна Зідана обіграла "Ліверпуль" у першому матчі 1/4 Ліги чемпіонів.

У матчі першого кола перемогу святкував "Реал" (3:1).

В рамках Ла Ліги "Реал" та "Барселона" зустрічалися 181 раз: у мадридців - 74 перемоги, у каталонців - 72, ще 35 разів команди зіграли внічию.

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Автор: Антон Дудар