Два гранди іспанського футболу зустрінуться в 30-му турі Ла Ліги.

10 квітня в рамках 30-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" завітає в гості до "Реалу". Матч пройде на стадіоні "Альфредо ді Стефано". Початок - о 22.00.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Барселона.

Букмекери вважають гостей поля фаворитом майбутнього "Ель-Класіко".

На перемогу "Барселони" дається коефіцієнт 2,30, на нічию - 3,90, а на перемогу "Реала" - 3,08.

На те, що "Барселона" не програє, букмекери виставили коефіцієнт 1,43, а на те, що "Реал" зможе набрати очки за підсумками цієї дуелі - 1,69.

"Реал" - "Барселона": перед матчем

Матч "Барселона" - "Реал" пройде 10 квітня. Початок - о 22.00.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Реал" після 29-и матчів займає третє місце (63 очки), а "Барселона" набрала 65 очок у 29-и турах і йде другою.

"Барселона" в останніх 10-и матчах чемпіонату Іспанії здобула 9 перемог і розписала одну нічию (1:1 з "Кадісом").

"Реал" в останніх 10-и матчах чемпіонату Іспанії здобув 7 перемог, один раз програв "Леванте" та ще оформив дві нічиї (з мадридським "Атлетіко" та "Реалом Сосьєдад"). Перед "Ель-Класіко" команда Зінедіна Зідана обіграла "Ліверпуль" в першому матчі 1/4 Ліги чемпіонів.

У матчі першого кола перемогу святкував "Реал" (3:1).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем