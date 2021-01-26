Італійська "Аталанта" відпустила півзахисника Алехандро Гомеса до іспанської "Севільї".
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
Чинний переможець Ліги Європи заплатить за Папу Гомеса "Аталанті" 5,5 млн євро. Ще 3 млн євро італійці отримають в якості бонусів. Контракт Гомеса буде до червня 2024 року.
Ініціатором підписання Гомеса в "Севілью" став спортивний директор клубу Рамон Мончі, який ще з часів роботи в італійській "Ромі" був свідком таланту аргентинця.
Алехандро Гомес був лідером та капітаном "Аталанти". Проте на початку грудня минулого року хавбек влаштував бійку з головним тренером Джан П'єро Гасперіні.
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Італійський журналіст Фабріціо Романо стверджує, що конфлікт аргентинця з тренером відбувся в перерві матчу 5-го туру Ліги чемпіонів з данським "Мідтьюлландом". Футболіста відсторонили від тренувань з першою командою за цю витівку.
Зауважимо, що 32-річний Алехандро Гомес захищав кольори харківського "Металісту" у 2013-2014 роках.
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