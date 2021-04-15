Останній шанс для "Шахтаря" зачепитися за боротьбу за чемпіонство.

17 квітня на НСК "Олімпійський" в Києві пройде матч 22-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Динамо.

На думку букмекерів, "Шахтар" є фаворитом на перемогу в цій грі.

На успіх "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,05, на нічию - 3,55, як і на перемогу "Динамо" - 3,55.

На те, що "Шахтар" не програє (переможе або зіграє внічию), букмекери дали коефіцієнт 1,30, тоді як на те, що "Динамо" зможе набрати очки - 1,77.

Шахтар - Динамо: перед матчем

За п'ять турів до фінішу УПЛ "Динамо" лідирує в таблиці, випереджаючи "гірників" на 7 очок.

Зустріч команд у першому колі завершилася розгромною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:0.

Всього в рамках чемпіонату України "Динамо" і "Шахтар" провели один проти одного 66 матчів: у донеччан - 25 перемог, у киян - 24, ще 17 матчів завершилися внічию.

Востаннє в рамках УПЛ "Динамо" обігравало "Шахтар" ще в липні 2018 року, після чого у восьми матчах кияни взяли тільки 2 очки.

Вже відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо".

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Автор: Антон Дудар