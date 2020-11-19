За словами менеджера збірної, поведінка швейцарців була "дивною" і "неприємною".

Менеджер збірної України Олексій Таргонський розповів подробиці про скасування матчу Ліги націй проти Швейцарії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

За словами Таргонського, відразу після прильоту до Швейцарії "ніяких проблем не було". Вони почалися після того, як стали відомі результати тестування збірної України.

Він зазначив, що після цього медичний комітет регіону Люцерн став "поводитися дещо дивно". Зокрема, від збірної України зажадали за день до гри здати тести перед тренуванням о 17.00 на стадіоні, проте не надали роздягальню.

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"Це було дивно, адже команда повинна комфортно себе почувати перед тренуванням при необхідності скористатися туалетом, попити чаю, зробити масаж. Зі свого боку ми запропонували зробити тести в готелі о 16.00, тоді б всі встигали і тренування не було зірвано", - сказав Таргонський.

"Організатори начебто пішли нам на поступки, надіслали представників лабораторії робити тести до готелю, але о 17.00. Ми зробили тести, але, оскільки тренування було призначено на 18.00, все пішло шкереберть. Приїхали на стадіон, там були закриті роздягальні, безпосередньо перед полем гравці взули бутси. Не було можливості скористатися туалетом, попити чаю. Було дивно і неприємно від такого дискримінаційного ставлення. Якоюсь мірою тренування було зірвано", - продовжив менеджер.

Таргонський також звернув увагу на ще один важливий момент:

"Ми дізналися, що гра була скасована з незрозумілих причин з офіційного листа і безпосередньо від лікаря, голови медичної служби кантону Люцерн. При цьому лікар посилався на швейцарські закони і жодним чином не зважав на регламент УЄФА. Нам повідомили, що ми повинні перебувати в 10-денному карантині, або, в якості поступки, нам дозволили вилетіти на наступний день чартерним рейсом".

Команді в підсумку вдалося вилетіти додому, проте в аеропорту з нею обійшлися "не дуже добре":

"Зрозуміло, що ми перебували в карантинному стані, але до нас ставилися як до прокажених, все відбувалося на відстані, це було дуже неприємно. При цьому у всіх нас були негативні тести. Те, що ми мали рацію, підтвердило і те, що в Борисполі після повернення зі Швейцарії ми здали тести в лабораторії, акредитованій УЄФА, і всі вони були негативними".

Таргонський також розповів про переговори з лікарем Люцерна в день гри:

"У кімнаті переговорів знаходилося все наше керівництво і цей лікар. Він відразу дав зрозуміти, що розглядає цю гру виключно з медичної точки зору, тому новини можуть бути негативними для нас. Лікар зазначив, що керується виключно нормативними актами кантону Люцерн, згідно з якими, якщо в команді є інфекція, проводити гру не можна. Хоча за протоколом УЄФА про повернення до гри, якщо у нас в команді є 13 гравців з негативними тестами, ми можемо спокійно проводити гру".

З урахуванням того, що позитивні тести двох гравців української збірної, які нещодавно перехворіли на коронавірус, викликали сумніви, у збірній України запропонували лікарю Люцерна ще раз скласти тести 17 листопада, дочекатися їх результатів і провести матч 18-го.

"Але лікар не погодився на цю пропозицію, і при цьому додав, що він не проти, щоб Швейцарія обіграла нас на футбольному полі, так як він є фанатом футболу і своєї збірної".

Таргонський підсумував, зазначивши що обидві збірні були налаштовані на те, щоб грати, проте "рішення влади Люцерна було невірним".

Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне

Збірна України вже повернулася зі Швейцарії і пройшла ще одне тестування на коронавірус, результати якого стали відомі раніше.

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Автор: Антон Дудар