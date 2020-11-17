Прийшли невтішні результати нових тестів.

Збірна України отримала результати ПЛР-тестів, які були зроблені напередодні ввечері в Люцерні. У чотирьох осіб підтвердився COVID-19 - серед них три футболісти і тренер.

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Про це повідомляє УАФ.

Коронавірус був виявлений у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораєса і тренера з фізпідготовки Івана Баштового.

По представникам "Шахтаря" Кривцову, Мораєсу і тренеру Баштовому ситуація уточнюється. Всі вони ще недавно перехворіли, тому у них є антитіла, що робить фактично неможливим повторне зараження в даний момент.

УЄФА дозволив Кривцову і Мораєсу взяти участь у поєдинку, але місцева влада заборонила їм виходити на поле навіть на тренування.

Спеціальна рада з представниками місцевої влади вирішуватиме, чи відбудеться сьогодні поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна. УЄФА сподівається, що гру не скасують.

Швейцарія - Україна: перед матчем

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Автор: Данило Слесь