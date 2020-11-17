Збірна України отримала результати ПЛР-тестів, які були зроблені напередодні ввечері в Люцерні. У чотирьох осіб підтвердився COVID-19 - серед них три футболісти і тренер.
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Про це повідомляє УАФ.
Коронавірус був виявлений у Руслана Малиновського, Сергія Кривцова, Жуніора Мораєса і тренера з фізпідготовки Івана Баштового.
По представникам "Шахтаря" Кривцову, Мораєсу і тренеру Баштовому ситуація уточнюється. Всі вони ще недавно перехворіли, тому у них є антитіла, що робить фактично неможливим повторне зараження в даний момент.
УЄФА дозволив Кривцову і Мораєсу взяти участь у поєдинку, але місцева влада заборонила їм виходити на поле навіть на тренування.
Спеціальна рада з представниками місцевої влади вирішуватиме, чи відбудеться сьогодні поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна. УЄФА сподівається, що гру не скасують.
Швейцарія - Україна: перед матчем
- УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Україна, якщо він відбудеться. Стартовий свисток прозвучить о 21.45. Де дивитися матч по ТБ.
- Раніше стало відомо, що у трьох футболістів збірної України підтвердився коронавірус.
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід в плей-офф у збірної України вже немає.
- У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.
- Перед матчем зі Швейцарією тренерський штаб збірної України викликав трьох дебютантів.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зазначив, що паніки в команді через коронавірус немає.
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