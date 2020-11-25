Апеляційний комітет УЄФА провів засідання, за підсумками якого прийняв рішення зарахувати збірній України технічну поразку в матчі зі Швейцарією в Лізі націй.
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Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Під час засідання представники Швейцарії та України представили свої аргументи з приводу скасування поєдинку, після чого було винесено остаточне рішення.
Збірній України зараховано поразку з рахунком 0:3.
Віце-президент УАФ Юрій Запісоцький вже заявив, що це рішення буде оскаржене в Лозанні:
"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА, УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним і про свій намір оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні відразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною".
Скасування матчу Швейцарія - Україна: головне
- Напередодні матчу COVID-19 був виявлений у тестах польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника. Вранці 17 листопада були отримані результати нових тестів - ще у трьох футболістів і одного з тренерів вони виявилися позитивними.
- Головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, оскільки в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а команда Андрія Шевченка залишила елітний дивізіон турніру.
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