Доводи української сторони не переконали керівництво європейського футболу.

Апеляційний комітет УЄФА провів засідання, за підсумками якого прийняв рішення зарахувати збірній України технічну поразку в матчі зі Швейцарією в Лізі націй.

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Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Під час засідання представники Швейцарії та України представили свої аргументи з приводу скасування поєдинку, після чого було винесено остаточне рішення.

Збірній України зараховано поразку з рахунком 0:3.

Віце-президент УАФ Юрій Запісоцький вже заявив, що це рішення буде оскаржене в Лозанні:

"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА, УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним і про свій намір оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді в Лозанні відразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною".

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Автор: Данило Слесь