У Чехії підкреслили, що з подачі УЄФА боротьба з расизмом "стала вершиною лицемірства".

Глава канцелярії президента Чехії Вратислав Мінарж виступив з відкритим листом після того, як УЄФА дискваліфікував захисника "Славії" Ондржея Куделу на десять матчів за расистську поведінку в матчі Ліги Європи з "Рейнджерс".

Мінарж направив листа дисциплінарній комісії УЄФА, яка приймала дане рішення, передає lidovky.cz.

Мінарж нагадав УЄФА, що в тій грі "Славія" перемагала суперника, тоді як "Рейнджерс" діяли грубо - наприклад, після одного з фолів перелом черепа отримав воротар Ондржей Коларж. А після матчу гравці "Славії" зазнали нападу з боку суперників у підтрибунному приміщенні, нагадав Мінарж.

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"Підсумок? Футболіст, який роздробив череп супернику, отримав від вас чотири матчі дискваліфікації, а ще один гравець, який напав на футболіста "Славії", пропустить три матчі. А ймовірний расизм? 10 матчів дискваліфікації. Я зауважу, що факт расизму не доведений, порушення просто припускають. Навіть інспектор УЄФА засумнівався, що Ондржей Кудела сказав щось расистське", - написав глава канцелярії.

"Ви винесли безпрецедентне рішення щодо гравця, який нікому не нашкодив і тільки усно, якщо вірити його словам, образив суперника. Ви засудили пристойну людину без будь-яких причин, також позбавивши її можливості реалізувати мрію і грати в Лізі Європи. А все тому, що ви хочете задовольнити очікування маленької групи активістів і клубу, який не здатний перемагати на полі і тільки вигукує порожні та неприємні слова про расизм", - зазначив Мінарж.

Він підкреслив, що з подачі УЄФА боротьба з расизмом "стала вершиною лицемірства, дискримінації та бентежного підриву цінностей відповідно до дурних трендів", а також висловив думку, що такими темпами "виникне ситуація, коли людей, шкіра яких не має темного кольору, будуть дискримінувати, їхні права будуть обмежувати".

"Хоч ви напевно до такого і не звикли, дозвольте мені сказати вам одну річ. Я дуже радий, що чеське суспільство не підтримує ваш вердикт. Це стосується всього нашого суспільства. Вам вдалося об'єднати старих супротивників, нехай навіть і на короткий час. Ми не будемо вставати на коліна перед вами, а погрози не подіють на чеських футбольних фанатів", - написав Мінарж.

На завершення він підкреслив, що президент Мілош Земан вважає, що те, що трапилося важливо не тільки зі спортивної точки зору, але і "з точки зору справедливості і людської честі".

Скандал у матчі "Рейнджерс" - "Славія": що відомо

Наприкінці матчу після грубого фолу з боку суперника Ондржей Кудела зі "Славії" щось сказав темношкірому фінському захиснику "Рейнджерс" Глену Камарі, прикривши рот рукою. Після цього на полі почалася сутичка.

Після гри головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард висловився на підтримку Камари, висловивши надію, що УЄФА "не замне" цю ситуацію.

Після завершення матчу на території стадіону побили Куделу. У "Славії" заявили, що це зробив Камара, який вдарив Куделу "кулаком в голову на очах Джеррарда". "Славія" повідомила, що подала заяву в поліцію через напад Камари на Куделу.

Через конфлікт гості тривалий час не могли покинути стадіон "Айброкс". Довелося викликати поліцію і евакуюватися зі стадіону разом з правоохоронними органами.

У "Славії" заперечують, що Кудела образив Камару на расистському ґрунті. "Я сказав йому:" Ти, йо*аний хлопець" (You fucking guy, - Прим.). Це було сказано на емоціях, але я категорично заперечую, що в цих словах було щось расистське", - наводяться слова Кудели.

Камара у відповідь заявив, що це "абсолютна брехня, яка не витримає ніякої перевірки". "Він висловився досить голосно, щоб мій одноклубник Бонгані Зунгу міг почути те, що було сказано", - сказав гравець "Рейнджерс". За словами Камари, Кудела сказав: "Ти йо*ана мавпа".

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Автор: Антон Дудар