Глава канцелярії президента Чехії Вратислав Мінарж виступив з відкритим листом після того, як УЄФА дискваліфікував захисника "Славії" Ондржея Куделу на десять матчів за расистську поведінку в матчі Ліги Європи з "Рейнджерс".
Мінарж направив листа дисциплінарній комісії УЄФА, яка приймала дане рішення, передає lidovky.cz.
Мінарж нагадав УЄФА, що в тій грі "Славія" перемагала суперника, тоді як "Рейнджерс" діяли грубо - наприклад, після одного з фолів перелом черепа отримав воротар Ондржей Коларж. А після матчу гравці "Славії" зазнали нападу з боку суперників у підтрибунному приміщенні, нагадав Мінарж.
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"Підсумок? Футболіст, який роздробив череп супернику, отримав від вас чотири матчі дискваліфікації, а ще один гравець, який напав на футболіста "Славії", пропустить три матчі. А ймовірний расизм? 10 матчів дискваліфікації. Я зауважу, що факт расизму не доведений, порушення просто припускають. Навіть інспектор УЄФА засумнівався, що Ондржей Кудела сказав щось расистське", - написав глава канцелярії.
"Ви винесли безпрецедентне рішення щодо гравця, який нікому не нашкодив і тільки усно, якщо вірити його словам, образив суперника. Ви засудили пристойну людину без будь-яких причин, також позбавивши її можливості реалізувати мрію і грати в Лізі Європи. А все тому, що ви хочете задовольнити очікування маленької групи активістів і клубу, який не здатний перемагати на полі і тільки вигукує порожні та неприємні слова про расизм", - зазначив Мінарж.
Він підкреслив, що з подачі УЄФА боротьба з расизмом "стала вершиною лицемірства, дискримінації та бентежного підриву цінностей відповідно до дурних трендів", а також висловив думку, що такими темпами "виникне ситуація, коли людей, шкіра яких не має темного кольору, будуть дискримінувати, їхні права будуть обмежувати".
"Хоч ви напевно до такого і не звикли, дозвольте мені сказати вам одну річ. Я дуже радий, що чеське суспільство не підтримує ваш вердикт. Це стосується всього нашого суспільства. Вам вдалося об'єднати старих супротивників, нехай навіть і на короткий час. Ми не будемо вставати на коліна перед вами, а погрози не подіють на чеських футбольних фанатів", - написав Мінарж.
На завершення він підкреслив, що президент Мілош Земан вважає, що те, що трапилося важливо не тільки зі спортивної точки зору, але і "з точки зору справедливості і людської честі".
Скандал у матчі "Рейнджерс" - "Славія": що відомо
- Наприкінці матчу після грубого фолу з боку суперника Ондржей Кудела зі "Славії" щось сказав темношкірому фінському захиснику "Рейнджерс" Глену Камарі, прикривши рот рукою. Після цього на полі почалася сутичка.
- Після гри головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард висловився на підтримку Камари, висловивши надію, що УЄФА "не замне" цю ситуацію.
- Після завершення матчу на території стадіону побили Куделу. У "Славії" заявили, що це зробив Камара, який вдарив Куделу "кулаком в голову на очах Джеррарда". "Славія" повідомила, що подала заяву в поліцію через напад Камари на Куделу.
- Через конфлікт гості тривалий час не могли покинути стадіон "Айброкс". Довелося викликати поліцію і евакуюватися зі стадіону разом з правоохоронними органами.
- У "Славії" заперечують, що Кудела образив Камару на расистському ґрунті. "Я сказав йому:" Ти, йо*аний хлопець" (You fucking guy, - Прим.). Це було сказано на емоціях, але я категорично заперечую, що в цих словах було щось расистське", - наводяться слова Кудели.
- Камара у відповідь заявив, що це "абсолютна брехня, яка не витримає ніякої перевірки". "Він висловився досить голосно, щоб мій одноклубник Бонгані Зунгу міг почути те, що було сказано", - сказав гравець "Рейнджерс". За словами Камари, Кудела сказав: "Ти йо*ана мавпа".
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