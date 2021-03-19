Жахливою сутичкою закінчився матч 1/8 Ліги Європи між "Славією" та "Рейнджерс".

Празька "Славія" кваліфікувалася до 1/4 фіналу Ліги Європи, обігравши на виїзді відому шотландську команду - "Рейнджерс" (2:0). У другій половині гри два футболісти з команди господарів отримали червоні картки. На полі виникла сутичка.

Головний наставник "Рейнджерс" Стівен Джеррард після поєдинку звинуватив гравця чеської команди Ондржея Куделу в расизмі стосовно свого чорношкірого підопічного - Глена Камара. Ось що сказав легендарний англійський екс-футболіст, а нині тренер:

"Я сильно розлючений. Складно описати, що я відчуваю зараз, тому що я знаю Глена Камара і довіряю йому на 100%. Це дуже прикро, занадто багато такого відбувається у світовому футболі".

"Гравець "Славії" був причиною цього, і потім ситуація загострилася ще більше. До футболістів приєдналися вболівальники, а расизм зростає та посилюється. Щось треба з цим робити. Це не моя компетенція, але я підтримую Глена Камара", - додав Стівен.

"Я на 100% вірю у звинувачення щодо расизму. Інші гравці, які стояли поруч, теж чули це. Я готовий стати поруч з ним і підтримати. Тепер ця ситуація - в компетенції УЄФА. Сподіваюся, що цю історію не будуть замовчувати", - завершив думку Джеррард.

Вже по завершенню двобою команд, на території стадіону побили підозрюваного у расистських висловлюваннях Куделу. Чия рук справа - поліція ще не встигла з'ясувати.

Про це інформують чеські журналісти у Twitter.

Через конфлікт, "Славія" після гри не могла потрапити у підтрибунне приміщення й зайти у свою роздягальню. Гості тривалий час не могли залишити стадіон "Айброкс". Довелося викликати поліцію та евакуюватися зі стадіону разом з правоохоронними органами.

Читайте такожБригада арбітрів з Росії не стала на коліно перед матчем Ліги чемпіонів: УЄФА вже відреагував

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем