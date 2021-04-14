Дисциплінарний комітет УЄФА виніс вердикт у справі про расизм у скандальному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між "Рейнджерс" та "Славією", який відбувся 18 березня.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Гравець "Славії" Ондржей Кудела визнаний винним у расистській поведінці і дискваліфікований на десять найближчих матчів під егідою УЄФА (єврокубки і поєдинки збірних), в яких він зміг би взяти участь.
При цьому враховано перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Арсеналу", який Кудела пропустив через розслідування.
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Глен Камара, який зазнав расистської образи, а після матчу вдарив Куделу в підтрибунному приміщенні, рішенням УЄФА дискваліфікований на три матчі.
Скандал у матчі "Рейнджерс" - "Славія": що відомо
- Наприкінці матчу після грубого фолу з боку суперника Ондржей Кудела зі "Славії" щось сказав темношкірому фінському захиснику "Рейнджерс" Глену Камарі, прикривши рот рукою. Після цього на полі почалася бійка.
- Після гри головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард висловився на підтримку Камари, висловивши надію, що УЄФА "не замне" цю ситуацію.
- Після завершення матчу на території стадіону побили Куделу. У "Славії" заявили, що це зробив Камара, який вдарив Куделу "кулаком в голову на очах Джеррарда". "Славія" повідомила, що подала заяву в поліцію через напад Камари на Куделу.
- Через конфлікт гості тривалий час не могли покинути стадіон "Айброкс". Довелося викликати поліцію і евакуюватися зі стадіону разом з правоохоронними органами.
- У "Славії" заперечують, що Кудела образив Камару на расистському ґрунті. "Я сказав йому: "Ти, йо*аний хлопець" (You fucking guy, - Прим.). Це було сказано на емоціях, але я категорично заперечую, що в цих словах було щось расистське", - наводяться слова Кудели.
- Камара у відповідь заявив, що це "абсолютна брехня, яка не витримає ніякої перевірки". "Він висловився досить голосно, щоб мій одноклубник Бонгані Зунгу міг почути те, що було сказано", - сказав гравець "Рейнджерс". За словами Камара, Кудела сказав: "Ти йо*ана мавпа".
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