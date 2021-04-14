Ондржей Кудела отримав тривалу дискваліфікацію.

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс вердикт у справі про расизм у скандальному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між "Рейнджерс" та "Славією", який відбувся 18 березня.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Гравець "Славії" Ондржей Кудела визнаний винним у расистській поведінці і дискваліфікований на десять найближчих матчів під егідою УЄФА (єврокубки і поєдинки збірних), в яких він зміг би взяти участь.

При цьому враховано перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Арсеналу", який Кудела пропустив через розслідування.

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Глен Камара, який зазнав расистської образи, а після матчу вдарив Куделу в підтрибунному приміщенні, рішенням УЄФА дискваліфікований на три матчі.

Скандал у матчі "Рейнджерс" - "Славія": що відомо

Наприкінці матчу після грубого фолу з боку суперника Ондржей Кудела зі "Славії" щось сказав темношкірому фінському захиснику "Рейнджерс" Глену Камарі, прикривши рот рукою. Після цього на полі почалася бійка.

Після гри головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джеррард висловився на підтримку Камари, висловивши надію, що УЄФА "не замне" цю ситуацію.

Після завершення матчу на території стадіону побили Куделу. У "Славії" заявили, що це зробив Камара, який вдарив Куделу "кулаком в голову на очах Джеррарда". "Славія" повідомила, що подала заяву в поліцію через напад Камари на Куделу.

Через конфлікт гості тривалий час не могли покинути стадіон "Айброкс". Довелося викликати поліцію і евакуюватися зі стадіону разом з правоохоронними органами.

У "Славії" заперечують, що Кудела образив Камару на расистському ґрунті. "Я сказав йому: "Ти, йо*аний хлопець" (You fucking guy, - Прим.). Це було сказано на емоціях, але я категорично заперечую, що в цих словах було щось расистське", - наводяться слова Кудели.

Камара у відповідь заявив, що це "абсолютна брехня, яка не витримає ніякої перевірки". "Він висловився досить голосно, щоб мій одноклубник Бонгані Зунгу міг почути те, що було сказано", - сказав гравець "Рейнджерс". За словами Камара, Кудела сказав: "Ти йо*ана мавпа".

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Автор: Антон Дудар