На думку в. о. мера Харкова, у клубу є все для успіху у вищій лізі.

В.о. мера Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Facebook про те, що досягнуто домовленості із бізнесменом Олександром Ярославським про відродження футбольного клубу «Металіст».

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«Харків повертає собі «Металіст»! Упевнений, ця новина порадує не тільки футбольних уболівальників! Приймати «ЄВРО-2012» і не мати своєї команди у вищій лізі? Це не про Харків!», - сказав Терехов.

На його думку, для того, щоб вийти у вищу лігу і поборотися за чемпіонство у клубу є все: стадіон, тренувальна база і готовність інфраструктури Харкова до «великого футболу».

«Найближчим часом разом з Олександром Ярославським ми більш детально розповімо про відродження «Металіста», - написав Терехов.

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Автор: УНІАН