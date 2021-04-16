Шахтар в цьому турі спробує скоротити відстань від київського клубу / фото УПЛ
З шістнадцятого по вісімнадцяте квітня пройдуть матчі 22-го туру чемпіонату України.
Розклад трансляцій
16 квітня
17.00. "Львів" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
17 квітня
14:00. "Минай" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Ворскла" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 2"
19:30. "Шахтар" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 1"
18 квітня
14:00. "Інгулець" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
17:00. "Маріуполь" - "Олімпік"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Колос" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 1"
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Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, чим було заплановано, в інтересах збірної.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолюють півзахисник "Динамо" Віктор Циганков і форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку яких по 10 голів.
- Матчі першого кола "Львів" - "Минай" (відбудеться 21 квітня) та "Олімпік" - "Зоря" (відбудеться 28 квітня) були перенесені через коронавірус. У другому колі був перенесений матч "Львів" - "Рух".
- Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
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