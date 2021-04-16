Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 22-го туру

"Шахтар" зіграє проти "Динамо", а "Зоря" завітає в гості до "Ворскли".

З шістнадцятого по вісімнадцяте квітня пройдуть матчі 22-го туру чемпіонату України. Розклад трансляцій 16 квітня 17.00. "Львів" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 1" 17 квітня 14:00. "Минай" - "Десна" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Ворскла" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 2" 19:30. "Шахтар" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 1" 18 квітня 14:00. "Інгулець" - "Рух" Трансляція - "Футбол 1" 17:00. "Маріуполь" - "Олімпік" Трансляція - "Футбол 1" 19:30. "Колос" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 1" Читайте такожШахтар - Динамо: прогноз букмекерів на матч УПЛ Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, чим було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють півзахисник "Динамо" Віктор Циганков і форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку яких по 10 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" (відбудеться 21 квітня) та "Олімпік" - "Зоря" (відбудеться 28 квітня) були перенесені через коронавірус. У другому колі був перенесений матч "Львів" - "Рух".

Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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