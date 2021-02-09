Півзахисник "Шахтаря" Владислав Вакула, який взимку на правах оренди перейшов до "Маріуполя", потрапив у ДТП.
Про це повідомляє Telegram-канал Super Marik.
ДТП сталася в ніч з 7 на 8 лютого. 21-річний Вакула, який перебував за кермом Mercedes в стані алкогольного сп'яніння, на великій швидкості не вписався в поворот, після чого автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і збив знак.
Аварія сталася прямо перед патрульною поліцією.
Джерело припустило, що Вакула їхав зі святкування дня народження віце-президента ФК "Маріуполь" Андрія Саніна.
Фото і відео опубліковані в Instagram dtp.mariupol.
Нагадаємо, зовсім недавно Вакула був відрахований з чернігівської "Десни" всього через два тижні після підписання контракту через "грубе порушення спортивного режиму".
У першій половині сезону Вакула провів 2 матчі за "Шахтар".
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