Владислав Вакула недовго був гравцем "Десни" і вже знайшов собі нову команду.

Чернігівська "Десна" 13 січня орендувала у донецького "Шахтаря" півзахисника Владислава Вакулу. Однак через два з половиною тижні контракт з гравцем був розірваний.

"Футбольний клуб "Десна" і Владислав Вакула вирішили не продовжувати співпрацю. Футболіст вже покинув розташування команди", - йдеться в офіційній заяві "Десни" в Telegram.

Читайте такожЕкс-зірка УПЛ змін клуб в Європі після битви з тренером

Головний тренер "Десни" у коментарі Footboom.com не став називати причини, через які клуб відмовився від Вакули, але підкреслив, що це його рішення:

"Вакула не гратиме в "Десні". Це поки все, що можу сказати на сьогоднішній день. Це моє рішення. Не буду вдаватися в подробиці".

Відомо, що 21-річному Вакулі вже знайшли новий клуб. У другій половині сезону він буде на правах оренди грати за "Маріуполь". За маріупольців він вже виступав до підписання контракту з "Шахтарем".

Про це гравець повідомив в Instagram, опублікувавши фото.

"Десна": результати сезону

Осінню частину сезону "Десна" завершила на третьому місці в таблиці УПЛ. Після 13 турів клуб з Чернігова набрав 23 очки.

З Кубка України "Десна" вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Зорі".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар