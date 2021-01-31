Чернігівська "Десна" 13 січня орендувала у донецького "Шахтаря" півзахисника Владислава Вакулу. Однак через два з половиною тижні контракт з гравцем був розірваний.
"Футбольний клуб "Десна" і Владислав Вакула вирішили не продовжувати співпрацю. Футболіст вже покинув розташування команди", - йдеться в офіційній заяві "Десни" в Telegram.
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Головний тренер "Десни" у коментарі Footboom.com не став називати причини, через які клуб відмовився від Вакули, але підкреслив, що це його рішення:
"Вакула не гратиме в "Десні". Це поки все, що можу сказати на сьогоднішній день. Це моє рішення. Не буду вдаватися в подробиці".
Відомо, що 21-річному Вакулі вже знайшли новий клуб. У другій половині сезону він буде на правах оренди грати за "Маріуполь". За маріупольців він вже виступав до підписання контракту з "Шахтарем".
Про це гравець повідомив в Instagram, опублікувавши фото.
"Десна": результати сезону
- Осінню частину сезону "Десна" завершила на третьому місці в таблиці УПЛ. Після 13 турів клуб з Чернігова набрав 23 очки.
- З Кубка України "Десна" вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Зорі".
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