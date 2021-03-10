Туринський суперклуб покинув турнір вже на стадії 1/8 фіналу, пропустивши ключовий гол у більшості.

Туринський "Ювентус" припинив боротьбу в Лізі чемпіонів 2020-2021. Команда Андреа Пірло на стадії 1/8 фіналу поступилася "Порту" через правило виїзних м'ячів.

У першій зустрічі туринці програли з рахунком 1:2. І в перші 20 хвилин домашнього матчу ситуація для них тільки погіршилася. Спершу команди обмінялися моментами - "Порту" врятував воротар, а "Ювентус" - поперечина. На 19-й хвилині рахунок все ж був відкритий - гості заробили пенальті, який впевнено реалізував Сержіу Олівейра.

"Юве" вдалося відігратися тільки після перерви - Кріштіану Роналду відпасував на Федеріко К'єзу, який направив м'яч у дальню "дев'ятку".

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Відразу після цього гості залишилися в меншості - Мехді Таремі отримав дві жовті картки за дві хвилини, причому другу - за винос м'яча після свистка.

Слідом К'єза головою прокинув м'яч повз воротаря, але тягнувся до м'яча в падінні і пробив у штангу. Але дубль італієць все ж оформив на 63-й хвилині - він забив головою після навісу з флангу.

У компенсований час після удару Хуана Куадрадо "Порту" врятувала перекладина, і гра перейшла в овертайм.

У другому екстра-таймі "Порту" в меншості забив вирішальний м'яч - Сержіу Олівейра пробив зі штрафного під стінкою, а Войцех Щенсни не виручив. "Ювентус" тут же відіграв один м'яч зусиллями Адрієна Рабьо, але забити ще раз господарям не вдалося.

"Ювентус" - "Порту" - 3:2 (перший матч - 1:2)

Голи: К'єза, 49, 63, Рабьо, 116 - Сержіу Олівейра, 18 (з пенальті), 115

"Ювентус": Щенсни, Куадрадо, Демірал, Бонуччі (Де Лігт, 75), Алекс Сандро, Артур (Кулусевскі, 102), Рабьо, Ремзі (Маккенні, 75), К'єза (Бернардескі, 102), Мората, Роналду

"Порту": Марчесін, Зайду (Луїш Діас, 71), Пепе, Мбемба, Манафа, Урібе (Груйіч, 90), Сержіу Олівейра (Н'Діайе, 118), Корона (Лейте, 118), Отавіо (Сарр, 61), Таремі, Марега (Мартінес, 106)

Попередження: Отавіо, Таремі, Сержіу Олівейра, Мбемба - К'єза, Куадрадо, Бернардескі

Вилучення: Таремі, 54

Відеоогляд матчу від Volia Sport.

"Ювентус" - "Порту": підсумки матчу

"Ювентус" вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу двічі поспіль вперше в історії.

Після трансферу Кріштіану Роналду "Ювентус" жодного разу за три роки не зміг дістатися до півфіналу ЛЧ.

Кріштіану Роналду не зумів забити в плей-офф Ліги чемпіонів вперше з 2005 року.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Хуан Куадрадо (оцінка - 10,0), а за версією УЄФА - Сержіу Олівейра.

Свого суперника по чвертьфіналу "Порту" дізнається 21 березня, коли відбудеться жеребкування.

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Автор: Антон Дудар