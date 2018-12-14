Катерина Коваль і Андрій Краковецький визнані найкращими легкоатлетами листопада в Україні
15:42, 14 грудня 2018Інше
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Краковецький переміг на чемпіонаті ABAF з кросу у командному заліку серед юніорів
Краковецький був визнаний кращим легкоатлетом місяця в Україні / uaf.org.ua
Катерину Коваль і Андрія Краковецького визнано найкращими легкоатлетами листопада в Україні.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Катерина Коваль посіла третє місце у командному заліку серед юніорок і четверте в індивідуальному на чемпіонаті ABAF з кросу на дистанції 4 км (13.35 хв).
Андрій Краковецький переміг на чемпіонаті ABAF з кросу у командному заліку серед юніорів і посів третє місце в індивідуальному заліку на дистанції 6 км (17.36 хв).
Найкращих легкоатлетів місяця визначають шляхом голосування у трьох категоріях: експерти (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ і вболівальники.
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