Катерина Коваль і Андрій Краковецький визнані найкращими легкоатлетами листопада в Україні

Краковецький переміг на чемпіонаті ABAF з кросу у командному заліку серед юніорів

Катерину Коваль і Андрія Краковецького визнано найкращими легкоатлетами листопада в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Катерина Коваль посіла третє місце у командному заліку серед юніорок і четверте в індивідуальному на чемпіонаті ABAF з кросу на дистанції 4 км (13.35 хв).

Андрій Краковецький переміг на чемпіонаті ABAF з кросу у командному заліку серед юніорів і посів третє місце в індивідуальному заліку на дистанції 6 км (17.36 хв).

Найкращих легкоатлетів місяця визначають шляхом голосування у трьох категоріях: експерти (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ і вболівальники.