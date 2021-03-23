До золотої медалі нашій збірній не вистачило 4 секунди.

В російському місті Казань пройшов етап Кубка світу з фехтування на шпагах. Чоловіча збірна України за його підсумками не лише здобула ліцензію на Олімпіаду-2020 в Токіо, а й до останніх секунд боролася за перемогу в командних змаганнях. Врешті-решт, довелося задовольнитися срібними медалями, що теж добре.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

На шляху до фіналу українська команда прибрала збірні Швеції (45:20), Ізраїлю (45:43) та Японії (29:25). Честь "синьо-жовтих" захищали Богдан Нікішин з Дніпра, киянин Ігор Рейзлин, Роман Свичкар з Харкова та уродженець Закарпаття Анатолій Герей.

Читайте такожПрийнято офіційне рішення: Олімпіада в Токіо пройде без іноземних уболівальників

В 1/2 фіналу наші хлопці ліквідували китайців (39:36), але у вирішальному поєдинку за золоті медалі не вистачило якоїсь дещиці. Збірна Італії спромоглася на шалений камбек. Програючи за 20 секунд до кінця 40:37, Марко Фікера "вигриз" перемогу та за 4 секунди до фінішу наніс фатальний укол.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з фехтування вперше в історії не змогла кваліфікуватися на Олімпіаду. В Токіо Україну серед жінок буде представляти лише Ольга Харлан, яка кваліфікувалася в індивідуальному розряді.

Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Утім, організатори виключили скасування чи затримку змагань.

Разом з тим, згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, аби їх відтермінували ще раз або ж взагалі скасували.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем