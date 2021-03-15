В Будапешті завершився Кубок світу з фехтування на шаблі.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі не пройшла відбірковий цикл на Олімпійські ігри-2020, які пройдуть в Токіо.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації фехтування України.

14 березня в столиці Угорщини Будапешті скінчився Кубок світу з фехтування на шаблі. Наші дівчата фінішували на 8-ій сходинці в командному заліку і як наслідок не отримали путівку на Олімпіаду. Таке трапилося з нашою збірною вперше в історії.

Згідно з регламентом на Олімпіаді мають право представляти свою державу 4 кращі команди світового рейтингу, а також по одній найкращій команді з кожного континенту. Україна після завершення Кубка світу посідає 6-у позицію. А найсильнішим європейським колективом, який не входить у топ-4, став склад збірної Угорщини.

В Токіо Україну буде представляти лише Ольга Харлан, яка кваліфікувалася в індивідуальному розряді.

Нагадаємо, що в командній шаблі Україна стала чемпіоном у Пекіні під час Олімпійських ігор 2008-го року, виборовши золоті медалі. Комплект срібних нагород українки завоювали на Олімпіаді 2016-го року в Ріо-де-Жанейро.

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Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Утім, організатори виключили скасування чи затримку змагань.

Разом з тим, згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, аби їх відтермінували ще раз або ж взагалі скасували.

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Автор: Будрін Артем