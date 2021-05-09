Мерседес знову переграв Ред Булл / фото REUTERS
9 травня відбувся четвертий етап чемпіонату Формули-1 в сезоні 2021 року - Гран-прі Іспанії.
Переможцем гонки став болід "Мерседесу" - чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон. Срібло виборов пілот від "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Замкнув трійку призерів ще один представник "Мерседес" Валттері Боттас.
Гран-прі Іспанії.
фото f1-world.ru/
Формула-1: результати сезону
- Після чотирьох етапів в особистому заліку Хемілтона і Ферстаппена розділяють 14 очок. У британця 94 залікових пунктів, а у представника Нідерландів - 80. У трійку також входить Валттері Боттас - 47 очок.
- У Кубку конструкторів лідирує "Мерседес" - 141 очко. У "Ред Булл" - 112, у "Макларена" - 65.
- Наступна гонка відбудеться 23 травня - Гран-прі Монако.
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