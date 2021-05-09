Льюїс Хемілтон відсвяткував чергову звитягу, а Макс Ферстаппен фінішував другим.

9 травня відбувся четвертий етап чемпіонату Формули-1 в сезоні 2021 року - Гран-прі Іспанії.

Переможцем гонки став болід "Мерседесу" - чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон. Срібло виборов пілот від "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Замкнув трійку призерів ще один представник "Мерседес" Валттері Боттас.

Гран-прі Іспанії.

Формула-1: результати сезону

Після чотирьох етапів в особистому заліку Хемілтона і Ферстаппена розділяють 14 очок. У британця 94 залікових пунктів, а у представника Нідерландів - 80. У трійку також входить Валттері Боттас - 47 очок.

У Кубку конструкторів лідирує "Мерседес" - 141 очко. У "Ред Булл" - 112, у "Макларена" - 65.

Наступна гонка відбудеться 23 травня - Гран-прі Монако.

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Автор: Артем Будрін