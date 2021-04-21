Марта Костюк посперечається за путівку до півфіналу / фото Jimmie48 Photography
Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу на турнірі WTA 250 у Стамбулі.
85-та ракетка світу в матчі 1/8 фіналу обіграла росіянку Дар'ю Касаткіну, яка займає в світовому рейтингу 37-е місце.
Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився перемогою Костюк у двох сетах - 6:3, 7:5.
Огляд матчу був опублікований на сторінці WTA в Facebook.
Відзначимо, що в першому колі Костюк вибила з боротьби ще одну росіянку - Каміллу Рахімову - 6:4, 6:3.
У наступному колі Костюк зустрінеться з Аною Конюх з Хорватії (№241 WTA).
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Вбила цю мерзоту": українська тенісистка розповіла, як її вкусив павук (фото)
- Світоліна закликала своїх фанів скуштувати українську національну страву (фото)
- Жіноча збірна України з тенісу розгромила Японію в Кубку Біллі Джин Кінг (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram