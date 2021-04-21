Марта Костюк в 1/8 фіналу обіграла 37-у ракетку світу.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу на турнірі WTA 250 у Стамбулі.

85-та ракетка світу в матчі 1/8 фіналу обіграла росіянку Дар'ю Касаткіну, яка займає в світовому рейтингу 37-е місце.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився перемогою Костюк у двох сетах - 6:3, 7:5.

Огляд матчу був опублікований на сторінці WTA в Facebook.

Відзначимо, що в першому колі Костюк вибила з боротьби ще одну росіянку - Каміллу Рахімову - 6:4, 6:3.

У наступному колі Костюк зустрінеться з Аною Конюх з Хорватії (№241 WTA).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар