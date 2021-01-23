В італійському Антхольці завершилася чоловіча естафета в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.
Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко.
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Прима свій етап завершив на шостому місці, Підручний передав естафету в топ-п'ятірці, а Тищенко також фінішував на своєму етапі шостим. Дудченко мав шанси зберегти для України цю позицію, проте два промахи на заключному вогневому рубежі відкинули нашу команду на восьме місце.
Перемогу в гонці здобула збірна Франції.
Кубок світу в Антхольці. Результати чоловічої естафети
1. Франція (0+9) 1:14:25,8
2. Норвегія (1+9) + 0,8
3. Росія (1+7) + 50,8
4. Німеччина (0+6) + 54,4
5. Італія (0+7) +1: 55,1
6. Австрія (0+10) +2:19,0...
8. Україна (0+8) +2: 36,9
Кубок світу з біатлону 2020-2021: сьомий етап
- Сьомий етап КC з біатлону 2020-2021 проходить в Антхольці з 21 по 24 січня: де і коли дивитися гонки.
- Юлія Джима в індивідуальній гонці принесла Україні першу медаль сезону, посівши друге місце.
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- У жіночому мас-старті Джима фінішувала в топ-десятці.
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