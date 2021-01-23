Українська збірна завершила гонку в десятці найкращих.

В італійському Антхольці завершилася чоловіча естафета в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко.

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Прима свій етап завершив на шостому місці, Підручний передав естафету в топ-п'ятірці, а Тищенко також фінішував на своєму етапі шостим. Дудченко мав шанси зберегти для України цю позицію, проте два промахи на заключному вогневому рубежі відкинули нашу команду на восьме місце.

Перемогу в гонці здобула збірна Франції.

Кубок світу в Антхольці. Результати чоловічої естафети

1. Франція (0+9) 1:14:25,8

2. Норвегія (1+9) + 0,8

3. Росія (1+7) + 50,8

4. Німеччина (0+6) + 54,4

5. Італія (0+7) +1: 55,1

6. Австрія (0+10) +2:19,0...

8. Україна (0+8) +2: 36,9

Кубок світу з біатлону 2020-2021: сьомий етап

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Автор: Антон Дудар