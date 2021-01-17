Жулія Сімон стала найкращою в заключній гонці етапу.

Шостий етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі завершився жіночим мас-стартом.

Перемогу в гонці здобула французька спортсменка Жулія Сімон.

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Від України жодна біатлоністка не пробилася до мас-старту.

Після цієї гонки Кубок світу бере паузу - наступний етап в календарі змагань запланований на 21-24 січня.

Кубок світу в Оберхофі. Результати жіночого мас-старту

1. Жулія Сімон (Франція) - (0+1+2+0) 40:11.1

2. Франциска Пройс (Німеччина) - (1+0+1+0) +3.9

3. Ганна Еберг (Швеція) - (1+0+1+1) +11.7

4. Інгрід Тандреволл (Норвегія) - (0+0+2+0) +13.0

5. Мона Бруррсон (Швеція) - (1+0+0+0) +14.9

Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап

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Автор: Budrin Artem