Шостий етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі завершився жіночим мас-стартом.
Перемогу в гонці здобула французька спортсменка Жулія Сімон.
Читайте також"Готовий заспівати в прямому ефірі": тренер збірної України з біатлону погодився на парі
Від України жодна біатлоністка не пробилася до мас-старту.
Після цієї гонки Кубок світу бере паузу - наступний етап в календарі змагань запланований на 21-24 січня.
Кубок світу в Оберхофі. Результати жіночого мас-старту
1. Жулія Сімон (Франція) - (0+1+2+0) 40:11.1
2. Франциска Пройс (Німеччина) - (1+0+1+0) +3.9
3. Ганна Еберг (Швеція) - (1+0+1+1) +11.7
4. Інгрід Тандреволл (Норвегія) - (0+0+2+0) +13.0
5. Мона Бруррсон (Швеція) - (1+0+0+0) +14.9
Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап
- Шостий етап Кубка світу з біатлону проходить в Оберхофі з 13 по 17 січня: де і коли дивитися гонки.
- Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко, а у жінок - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Віта Семеренко.
- У спринтерській гонці серед чоловіків Дмитро Підручний увійшов до топ-10.
- У жіночому спринті найкращий результат в України показала Юлія Джима - 24-е місце.
- Перемогу в чоловічій естафеті відсвяткувала збірна Франції, а Україна стала шостою.
- Збірна України посіла восьме місце в жіночій естафеті. У складі були Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.
Від України в мас-старті виступав тільки Дмитро Підручний. Він зайняв 20-е місце.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram