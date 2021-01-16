Дмитро Підручний - лідер української збірної / фото biathlon.com.ua

Чоловіча збірна України показала найкращий результат в історії країни під час естафети на шостому етапі Кубка світу в Оберхофі.

Про це повідомляє "Суспільне спорт".

Українці показали найкращу стрільбу в історії країни в чоловічих естафетах.

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Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима на чотирьох використали всього два запасних патрони. 

Попередній рекорд був встановлений на чемпіонаті світу в Контіолахті у 2015 році, коли українська збірна використала три запасні патрони.

Нагадаємо, Україна посіла шосте місце в чоловічій естафеті.

Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап

  • Шостий етап Кубка світу з біатлону проходить в Оберхофі з 13 по 17 січня: де і коли дивитися гонки.
  • Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко, а у жінок - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Віта Семеренко.
  • У спринтерській гонці серед чоловіків Дмитро Підручний увійшов до топ-10.
  • У жіночому спринті найкращий результат в України показала Юлія Джима - 24-е місце. 

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Автор: Антон Дудар