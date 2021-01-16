Чоловіча збірна України показала найкращий результат в історії країни під час естафети на шостому етапі Кубка світу в Оберхофі.
Про це повідомляє "Суспільне спорт".
Українці показали найкращу стрільбу в історії країни в чоловічих естафетах.
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Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима на чотирьох використали всього два запасних патрони.
Попередній рекорд був встановлений на чемпіонаті світу в Контіолахті у 2015 році, коли українська збірна використала три запасні патрони.
Нагадаємо, Україна посіла шосте місце в чоловічій естафеті.
Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап
- Шостий етап Кубка світу з біатлону проходить в Оберхофі з 13 по 17 січня: де і коли дивитися гонки.
- Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко та Руслан Ткаленко, а у жінок - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко та Віта Семеренко.
- У спринтерській гонці серед чоловіків Дмитро Підручний увійшов до топ-10.
- У жіночому спринті найкращий результат в України показала Юлія Джима - 24-е місце.
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