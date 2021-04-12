Проте цей неймовірний трюк не врятував гравця від поразки.

Англійський снукерист Луїс Гіткот зміг виконати приголомшливий трюк під час поєдинку кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 року.

Перед Луїсом було завдання: закотити жовту кулю, яка розташувалася максимально незручно біля борта. Це архіважке завдання з зірочкою Гіткот зміг вирішити вдало. Він ризикнув і ювелірно вдарив по битку, після чого куля вдарилася об край кутової лузи, а потім необхідний жовтий шар доставила у дальню лузу.

Louis Heathcote with one of the most ludicrous pots ever pic.twitter.com/cIVCsUTLpU — James Dart (@James_Dart) April 12, 2021

"Оце так фантастика! Це один з найкращих ударів в історії снукеру", - вражені коментатори озвучили під час трансляції.

І все ж таки цього шаленого пострілу не вистачило англійцю для звитяги. Його опонент, валлієць Раян Дей, виграв останній фрейм (6:5) і переміг у матчі.

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Автор: Будрін Артем