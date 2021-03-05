Марина Мороз в UFC провела 7 боїв / фото instagram.com/maryna_moroz_ufc
Боєць змішаних єдиноборств Марина Мороз порадувала своїх підписників пікантним фото.
Знімок, зроблений в Майамі, з'явився на сторінці Мороз в Instagram.
На ньому українка постала в спідній білизні і топі з рукавами, оголивши свої стегна.
"Дуже гаряче", "Красива дівчина і відмінний боєць", "Суперфото", "Просто немає слів, красуня", - коментують підписники.
фото instagram.com/maryna_moroz_ufc
29-річна Мороз провела в змішаних єдиноборствах 12 боїв, здобувши 9 перемог (в UFC - 4 перемоги і 3 поразки). Свій наступний бій вона проведе 5 червня.
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