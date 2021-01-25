Витівку російського лижника одобрили його співвітчизники.

Чоловіча естафета на етапі Кубка світу з лижних гонок у фінському містечку Лахті завершилася неприємним інцидентом. Російський лижник на повній швидкості протаранив свого суперника з Фінляндії. Окрім того хотів вдарити його палицею.

Багато російських колишніх спортсменів не засудили витівку свого співвітчизника, а навпаки: підтримали.

Про це повідомляє Сhampionat.com.

Трьохразова олімпійська чемпіонка Анфіса Рєзцова підтримала Большунова:

"Я б на емоціях теж палицею махнула. Хоча він ні в чому не винен, фінішувати він міг у будь-якому коридорі. Так що тактично фінський спортсмен все правильно зробив. Большунов же міг пояснити, що на швидкості просто в нього в'їхав, тому що не міг загальмувати. Але я б ще й палицею врізала! Як дала б йому палицею по спині, щоб не перетинав мені лижню", - прокоментувала Анфіса.

Не залишився осторонь інциденту і чемпіон світу з лижного спорту Олексій Пєтухов:

"Саша - мужик, він вчинив правильно. Головне, щоб він психологічно все це переборов і йшов далі до своїх перемог".

Лижник Євген Бєлов теж одобрив вчинок Олександра:

"Повністю підтримую Большунова і вчинив би так само на його місці".

На думку батька Большунова, його син зробив усе як треба.

"Якщо їм не відповідати, то вони Росію будуть принижувати. Це все на емоціях було, я його прекрасно розумію, нічого страшного. Як на мене, вони негідники – типу він не бачив і зміщувався. Просто потрібно підходити по-російськи і давати в морду. Але цього не можна робити, на жаль", - прокоментував батько лижника.

Нагадаємо, що після цієї події збірну Росії дискваліфікували та відібрали у неї бронзову нагороду.

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Автор: Будрін Артем