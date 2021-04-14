Олімпійські ігри-2020 в японському місті Токіо відбудуться влітку 2021 року, попри пандемію коронавірусу і скасовувати ніхто змагання не збирається.
За 100 днів до запланованого відкриття літньої Олімпіади в Токіо віце-президент Міжнародного Олімпійського комітету Джон Коутс унеможливлює скасування змагань в останню хвилину.
Про це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє DW.
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Відкладені на рік літні Ігри відбудуться, як заплановано, і Коутс запевнив, що майбутня Олімпіада буде "максимально безпечною, наскільки це можливо". Як підкреслив Коутс, масштабні антикоронавірусні заходи, прийняті організаторами Олімпіади, "забезпечать безпеку усіх учасників і населення Японії".
Додамо, що виконавчий директор МОК Крістоф Дуби упевнений, що Олімпіада-2020 лише "підсилить емоції у світі спорту".
Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
- Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Утім, організатори виключили скасування чи затримку змагань.
- Разом з тим, згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, аби їх відтермінували ще раз або ж взагалі скасували.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета олімпійського вогню.
- Більшість японських компаній виступили за перенесення або скасування Олімпіади в Токіо.
- Перша країна вже встигла відмовитися їхати в Токіо на Ігри.
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