Змагання обіцяють провести "максимально безпечно наскільки це можливо".

Олімпійські ігри-2020 в японському місті Токіо відбудуться влітку 2021 року, попри пандемію коронавірусу і скасовувати ніхто змагання не збирається.

За 100 днів до запланованого відкриття літньої Олімпіади в Токіо віце-президент Міжнародного Олімпійського комітету Джон Коутс унеможливлює скасування змагань в останню хвилину.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, повідомляє DW.

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Відкладені на рік літні Ігри відбудуться, як заплановано, і Коутс запевнив, що майбутня Олімпіада буде "максимально безпечною, наскільки це можливо". Як підкреслив Коутс, масштабні антикоронавірусні заходи, прийняті організаторами Олімпіади, "забезпечать безпеку усіх учасників і населення Японії".

Додамо, що виконавчий директор МОК Крістоф Дуби упевнений, що Олімпіада-2020 лише "підсилить емоції у світі спорту".

Олімпіада в Токіо: деталі

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Автор: Будрін Артем