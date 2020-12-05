Український тенісист Станіслав Поплавський отримав довічну дискваліфікацію і штраф у розмірі 10 тисяч доларів за участь у договірних матчах.
Вина нашого співвітчизника була доведена в ході розслідування Tennis Integrity Unit, пише btu.org.ua.
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Дискваліфікація Станіслава Поплавського: деталі скандалу
У період з 2015-го по 2019 рік він неодноразово брав участь у договірних іграх і передавав результати матчів третій стороні для ставок.
Поплавський прийняв всі звинувачення. З 1 грудня 2020 року йому заборонено брати участь і навіть просто відвідувати будь-які тенісні змагання.
Досягнення Станіслава Поплавського
Особистим рекордом Поплавського в рейтингу АТР є 440-е місце.
- За кар'єру 29-річний українець заробив 40 тисяч доларів призових.
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