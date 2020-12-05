Станіслав Поплавський був покараний за договірні матчі.

Український тенісист Станіслав Поплавський отримав довічну дискваліфікацію і штраф у розмірі 10 тисяч доларів за участь у договірних матчах.

Вина нашого співвітчизника була доведена в ході розслідування Tennis Integrity Unit, пише btu.org.ua.

Дискваліфікація Станіслава Поплавського: деталі скандалу

У період з 2015-го по 2019 рік він неодноразово брав участь у договірних іграх і передавав результати матчів третій стороні для ставок.

Поплавський прийняв всі звинувачення. З 1 грудня 2020 року йому заборонено брати участь і навіть просто відвідувати будь-які тенісні змагання.

Досягнення Станіслава Поплавського

Особистим рекордом Поплавського в рейтингу АТР є 440-е місце.

За кар'єру 29-річний українець заробив 40 тисяч доларів призових.

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Автор: Олег Давигора