У Німеччині пройшла традиційна святкова шоу-гонка.

28 грудня в німецькому Рупольдингу пройшла щорічна біатлонна "Різдвяна гонка".

Україну в гонці представляли Дмитро Підручний і Віта Семеренко.

Перед початком гонки Підручний виграв конкурс стрільців. Українець зумів стати найкращим у цьому змаганні другий рік поспіль.

Першим етапом гонки був мас-старт, в ході якого учасники пройшли загалом вісім кіл, і кожен представник команди чотири рази виходив на стрільбище.

Український дует за підсумками мас-старту фінішував на п'ятому місці, хоча спочатку тримався в трійці лідерів.

Далі на учасників чекала гонка переслідування зі зменшенням гандикапів у два рази. На жаль, поборотися за медалі Україні не вдалося. Підручний і Семеренко фінішували дев'ятими з десяти учасників при тому, що шведський дует зійшов з дистанції.

Різдвяна гонка. Результати

1. Євгенія Павлова / Матвій Єлісєєв (Росія) - (3 промахи в мас-старті + 2 в ГП) 33:06,4

2. Франциска Пройсс / Симон Шемпп (Німеччина) - (4+3) +7,1

3. Деніз Херрманн / Бенедикт Долль (Німеччина) - (9+4) +25,1

4. Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) - (9+4) +25,2

5. Ліза Тереза Хаузер / Юліан Еберхард (Австрія) - (8+7) + 40,1

6. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) - (8+5) +1:39,6

7. Лена Хеккі / Себастьян Сталдер ( Швейцарія) - (10+4) +1:59,8

8. Дінара Алімбекова / Антон Смольський (Білорусь) - (7+8) +2:14,7

9. Віта Семеренко / Дмитро Підручний (Україна) - (6+7) +2:39,6

Не фінішували. Елізабет Хогберг / Турстейн Стенерсен ( Швеція)

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Автор: Антон Дудар