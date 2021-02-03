Сергій нав'язав боротьбу молодому американцю.

Український тенісист Сергій Стаховський (№201 ATP) вилітає з турніру ATP 250 в Мельбурні ("Great Ocean Road Open").

У другому колі 35-річний киянин поступився шостому сіяному Райлі Опелці з США (№40 ATP).

Great Ocean Road Open. 1/16

Сергій Стаховський (Україна) - Райлі Опелка (США) - 6:7, 4:6

В особистих зустрічах рахунок став на користь американця 2:0. В 2016 році Опелка вже перемагав Стаховського.

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Нагадаємо, що Сергій буде представляти Україну на Australian Open-2021.

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Автор: Будрін Артем