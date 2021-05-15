Святослав Михайлюк зіграв потужний матч за "Оклахому", але перемогти суперника так і не вдалося.

Українець Святослав Михайлюк видав свій найрезультативніший матч у складі "Оклахоми".

23-річний уродженець Черкас отримав 26 хвилин ігрового часу на паркеті проти "Юти" та став найрезультативнішим гравцем своєї команди. На рахунку українця 19 очок (8-14 з гри, 3-4 триочкові). До того ж в активі Святослава по одному підбиранню та блок-шоту і також ще дві передачі.

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За набраними очками Михайлюк став другим найкращим гравцем серед обох команд.

Його клуб в підсумку програв з рахунком 93:109.

Ще один українець в НБА Олексій Лень набрав 4 очки у складі "Вашингтона" в матчі проти "Клівленду" і допоміг своєму колективу перемогти з рахунком 120:105.

Святослав Михайлюк: кар'єра в НБА

Михайлюк виступає в НБА з 2018 року. Він був обраний на драфті командою "Лос-Анджелес Лейкерс", але в лютому 2019-го перейшов у "Детройт", а в березні 2021-го приєднався до "Оклахоми".

Всього він провів у НБА 164 матчі та зробив трохи більше, ніж 400 точних кидків.

У минулому сезоні Михайлюк був обраний для участі в матчі "Висхідних зірок НБА-2020".

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Автор: Артем Будрін