28-річна спортсменка випередила чешку та італійку в гонитві за першим місцем.

Українська велосипедистка Яна Беломоїна тріумфувала на змаганнях в Італії. Спортсменка з Волині виграла турнір Verona MTB International з маунтинбайку в місті Верона.

Беломоїна, яка представляє команду CST PostNl Bafang MTB Racing Team, виборола першу золоту медаль 2021 року з результатом 1:08:08.

Велосипедистка поділилася новиною в Instagram.

"Перша перемога у 2021 році! Просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші", - надрукувала текст біля фото у соціальній мережі Яна.

Конкурентками Беломоїної були італійка Джаду Спечія, яка в підсумку залишилася зі срібною медаллю. А також Йітка Чабеліцку з Чехії, яка фінішувала третьою.

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Автор: Будрін Артем