По начинці новинка, як очікується, не буде відрізнятися від базової версії realme 10 Pro 5G.

У мережі з'явилося відео, яке показує у всіх сторін майбутній смартфон у стилі Coca-Cola. Модель називається realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition і буде представлена 10 лютого.

У новинки, як ви могли здогадатися, дуже цікавий дизайн. Так, вся задня панель двоколірна, а праворуч зображений логотип Coca-Cola. При цьому плоскі грані зроблені в чорному кольорі, а круглі блоки камер з червоним обведенням.

За начинкою Coca-Cola Edition, як очікується, не буде відрізнятися від базової версії realme 10.

Покупці отримають 6,72 дюймовий екран з частотою 120 Гц і вирізом для передньої камери на 16 Мп. При цьому одна з головних особливостей смартфона – бічні рамки товщиною всього 1 мм.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 695 з ОЗУ LPDDR4Х і сховищем UFS 2.2. Основна камера представлена сенсором Samsung HM6 з роздільною здатністю 108 Мп. Батарея – 5000 мАг з зарядкою 33 Вт.

Скільки коштуватиме "Кола-смартфон", поки невідомо. До слова, ціни на стандартний Realme 10 Pro в Європі стартують від $230.

Детальніше про Realme 10 Дует realme 10 Pro був представлений у листопаді 2022 року. Обидві моделі пропонують дизайн в дусі смартфонів Honor, підтримують 5G, оснащуються 5000 мАг з 33 Вт зарядкою в комплекті та працюють на новітній realme 4.0 на базі Android 13. При цьому старша модель 10 Pro Plus – перша в своєму ціновому сегменті з вигнутим 120-герцовым екраном. Очікується, що обидва смартфони з'являться в Україні найближчим часом.

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