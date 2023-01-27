Поради для комп'ютерів і мобільних пристроїв, які допоможуть підвищити швидкість Інтернет-підключення, а заодно розібратися, чому це відбувається.

Попри те, що провайдери обіцяють нам безлімітні тарифи з шаленою швидкістю, проблема повільного інтернету завжди актуальна. Скільки нервів часом йде на невтішні благання "та вантажся" перед монітором або екраном смартфона.

У даній замітці ми постаралися зібрати найбільш ефективні способи боротьби з "гальмівним" інтернетом. Вони актуальні як для комп'ютерів, так і мобільних пристроїв.

Знизьте якість відео до мінімуму

Деякі сервіси, зокрема YouTube, роблять це автоматично, якщо швидкості вашого інтернету не вистачає для відтворення відео. В інших відеосервісах такої опції немає, тому потрібно виправляти налаштування самостійно.

Відео дня

Безперечно, якість картинки буде виглядати гірше, зате ви зможете продовжити перегляд без провисань на найцікавішому моменті.

Закрийте зайві вкладки

Продуктивність браузера і самого пристрою дуже сильно падає, коли відкрито занадто багато вкладок.

Намагайтеся закривати сторінки, які не використовуєте зараз.

Для зручності часто відвідувані сайти можна додати в закладки. Так ви їх не втратите і зможете знизити навантаження на Інтернет і сам комп'ютер.

Можете додатково використовувати спеціальні розширення для оптимізації вкладок, наприклад, OneTab.

Турборежим – наше все

У популярних браузерах вбудована система економії трафіку, яка називається "турборежим". Завдяки їй весь вміст сторінок "стискається" і, як результат, вони вантажаться набагато швидше.

Заблокуйте рекламу та позбудьтеся непотрібних розширень

Реклама, як і додаткові працюючі плагіни, сильно впливають на якість трафіку. Підберіть блокувальник реклами, а інші розширення не забувайте переводити в "сплячий режим" або зовсім видаляти, якщо ви ними не користуєтеся. Те саме стосується VPN.

Очистіть свій девайс від зайвих програм

Фонові додатки нерідко навантажують інтернет, через що комфорт користування різко падає. Ви завжди можете вирахувати, чи є у вас непотрібні пасивні програми вручну або використовуючи спеціальні функції операційної системи.

Щоб дізнатися, які програми навантажують мережу в Windows, відкрийте "Монітор ресурсів" (Ctrl + Alt + Del → "Диспетчер завдань" → "Продуктивність" → "Відкрити монітор ресурсів" → "Мережа").

Або "Моніторинг системи" в macOS з таким алгоритмом дій: Finder → "Програми" → "Утиліти" → "Моніторинг системи" → "Мережа".

Додаткові поради

Шкідливі та рекламні програми також можуть уповільнити браузер і перевантажити мережу. Скористайтеся антивірусом, щоб перевірити систему і видалити небажані об'єкти.

Також не буде зайвим оновити драйвера і/або операційну систему, оскільки проблема може ховатися у внутрішніх неполадках комп'ютера.

В окремих випадках проблема вирішується змінною тарифного плану на більш просунутий або й зовсім зміною провайдера.

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