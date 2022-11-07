Інші користувачі, які оновилися до iOS 16.1, скаржаться на некоректну роботу сенсора та анімації.

Власники айфонів, які напередодні оновилися до версії iOS 16.1, скаржаться, що їхні смартфони "позеленіли". Йдеться про повне видозмінення дисплея в зелений колір.

Як повідомляє Gizmochina, ця проблема переважно торкнулася власників моделей з лінійки iPhone 13 і 14. Після оновлення смартфон стає непрацездатним – екран більше нічого не показує і перестає реагувати на торкання.

Інші користувачі, які встигли оновитися до iOS 16.1, скаржаться на некоректну роботу сенсора та анімації. Окремо згадується баг, коли при штучному освітленні значно посилюється мерехтіння і починає боліти голова від використання смартфона.

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Додамо, що оновлення iOS 16.1 вийшло в публічний реліз 24 жовтня в один день з iPadOS 16 і macOS Ventura. У ньому з'явилися нові функції для "розумного будинку", підтримка спільної бібліотеки фотографій в iCloud, оновлена піктограма з відсотками зарядки батареї. Також виправили помилки та поліпшили продуктивність.

iOS 16: що потрібно знати про велике оновлення Apple

Нова версія мобільної платформи від Apple доступна для всіх пристроїв, окрім моделей молодше iPhone 8 – в порівнянні з iOS 15, зі списку підтримуваних пристроїв пропали iPhone 6S і iPhone 7.

В iOS 16 розробники повністю переробили екран блокування, оновили "Повідомлення", "Будинок", "Гаманець" і "Карти", додали загальну хмару для зберігання фото і відео всієї родини та дозволили користуватися "Фітнесом" без фірмових годинників.

Однією з найбільш розрекламованих функцій iOS 16 стала Always On Display. Екран айфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз, це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.

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