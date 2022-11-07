Власники айфонів, які напередодні оновилися до версії iOS 16.1, скаржаться, що їхні смартфони "позеленіли". Йдеться про повне видозмінення дисплея в зелений колір.
Як повідомляє Gizmochina, ця проблема переважно торкнулася власників моделей з лінійки iPhone 13 і 14. Після оновлення смартфон стає непрацездатним – екран більше нічого не показує і перестає реагувати на торкання.
Інші користувачі, які встигли оновитися до iOS 16.1, скаржаться на некоректну роботу сенсора та анімації. Окремо згадується баг, коли при штучному освітленні значно посилюється мерехтіння і починає боліти голова від використання смартфона.
Додамо, що оновлення iOS 16.1 вийшло в публічний реліз 24 жовтня в один день з iPadOS 16 і macOS Ventura. У ньому з'явилися нові функції для "розумного будинку", підтримка спільної бібліотеки фотографій в iCloud, оновлена піктограма з відсотками зарядки батареї. Також виправили помилки та поліпшили продуктивність.
iOS 16: що потрібно знати про велике оновлення Apple
Нова версія мобільної платформи від Apple доступна для всіх пристроїв, окрім моделей молодше iPhone 8 – в порівнянні з iOS 15, зі списку підтримуваних пристроїв пропали iPhone 6S і iPhone 7.
В iOS 16 розробники повністю переробили екран блокування, оновили "Повідомлення", "Будинок", "Гаманець" і "Карти", додали загальну хмару для зберігання фото і відео всієї родини та дозволили користуватися "Фітнесом" без фірмових годинників.
Однією з найбільш розрекламованих функцій iOS 16 стала Always On Display. Екран айфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз, це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.