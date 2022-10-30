Це найшвидше зниження цін в історії "яблучної" компанії.

Apple скорочує виробниче замовлення на всю лінійку смартфонів iPhone 14 менш ніж через півтора місяця після презентації. Причина – недостатній рівень попиту, який викликаний тяглою глобальною інфляцією.

Про це пише аналітична компанія TrendForce у своєму останньому дослідницькому звіті.

Відомо, що скорочення виробництва, про який раніше повідомили відразу кілька джерел з ланцюжка поставок, охоплює не тільки звичайний iPhone 14 і модель Plus, але й преміальні iPhone 14 Pro та Pro Max.

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Також наголошується, що для стимуляції попиту на нові айфони, Apple почала знижувати ціни на деякі моделі. Наприклад, в Китаї iPhone 14 Pro і Pro Max вже встигли подешевшати на 350 юанів (приблизно 2000 грн): до 7649 юанів (~39 000 грн) і 8649 юанів (~44 000 грн) відповідно. Це найшвидше зниження цін в історії "яблучної" компанії.

У звіті також говорять про те, що Apple не вдалося коректно спрогнозувати продажі смартфонів.

Коротко про новенькі iPhone 14

Світові продажі лінійки iPhone 14 стартували 16 вересня 2022 року. Apple знову розділила моделі iPhone на "звичайні" та Pro-версії, і mini серед них немає.

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який вже став нормою в Android-смартфонах. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

Звичайні iPhone 14, по суті, являють собою трохи покращені iPhone 13: у смартфонів все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор a15 Bionic, але з додатковим графічним ядром – продуктивність зросла на 18%.

Раніше джерело розкрило головні особливості Pro-моделей iPhone 15. Вони отримають більш швидкий процесор Apple A17 Bionic, збільшений обсяг оперативної пам'яті на 8 ГБ і перископний телеоб'єктив.

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